Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Feuerwehrfahrzeughalle - Unbekannte stehlen Einsatzmaterial

Dormagen (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag (24.03.), 16:00 Uhr, und Mittwoch (25.03.), 06:50 Uhr, drangen unbekannte Einbrecher auf noch unbekannte Weise in die Fahrzeughalle der Feuerwehr Nievenheim an der Saint-Andre-Straße ein. In der Halle durchsuchten sie die Einsatzfahrzeuge und erbeuteten unter anderem ein Hydraulikaggregat inklusive Schneidegerät.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Auswertung gesicherter Spuren dauert an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02131 - 3000 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell