Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei ermittelt nach Unfall wegen Fahrerflucht - Fahrradfahrer gesucht

Neuss (ots)

Am Mittwochnachmittag (25.03.) kam es im Ortsteil Neuss-Reuschenberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Motorradfahrer leicht verletzte.

Nach ersten Erkenntnissen war ein bislang unbekannter Radfahrer, gegen 14:30 Uhr, auf dem Radweg der Bergheimer Straße in Richtung Erprather Straße unterwegs. Gleichzeitig beabsichtigte ein 50-jähriger Motorradfahrer von der Bergheimer Straße, an der Einmündung Chrysanthemenstraße, nach rechts in diese abzubiegen. Dabei musste er dem Radler, der nach Angaben von Zeugen das Rotlicht missachtete, ausweichen. Dadurch stieß er mit dem Fiat Kleinwagen eines ihm entgegenkommenden 51-jährigen Kaarsters zusammen. Der Hondafahrer kam zu Fall und verletzte sich dabei. Der unbekannte Fahrradfahrer setzte seinen Weg fort, ohne sich um den Vorfall zu kümmern.

Das Verkehrskommissariat in Neuss sucht nun den flüchtigen Radfahrer und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

