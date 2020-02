Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung nach Lothar W.

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Mit einem Foto fahndet die Polizei Hannover derzeit nach dem seit Donnerstagnachmittag, 20.02.2020, vermissten 56 Jahre alten Lothar W. aus dem hannoverschen Stadtteil Oberricklingen.

Eine Angehörige erstattete am Donnerstagabend eine Anzeige in einer Polizeidienststelle, nachdem Lothar W. die gemeinsame Wohnung in Oberricklingen gegen 14:00 Uhr verlassen hatte und nicht wieder zurückgekehrt war. Suchmaßnahmen am Freitagvormittag u. a. mit einem Polizeihubschrauber sowie mit einem Mantrailer führten bislang nicht zum Auffinden des 56-jährigen Hannoveraners.

Da bei dem Gesuchten aktuell eine Suizidgefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, fragt die Polizei nun konkret: Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort von Lothar W. geben bzw. hat ihn seit Donnerstagnachmittag gesehen?

Der Gesuchte ist 1,73 Meter groß, schlank und hat blonde Haare. Bekleidet ist er vermutlich mit einem blauen Kapuzenpullover, einer braunen Cordhose und schwarzen Schuhen.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Ricklingen unter der Telefonnummer 0511 109-3017 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen. /now, has

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Mirco Nowak

Telefon: 0511 109-1044

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell