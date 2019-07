Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Litauer kann Gefängnisaufenthalt abwenden

Bautzen (ots)

Ein 30-jähriger Litauer wurde am 16. Juli gegen 03:15 Uhr durch Beamte der Bundespoliziinspektion Ebersbach auf der BAB 4 in Bautzen kontrolliert. Die Überprüfung der Person ergab, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wegen Diebstahls gesucht wurde. Den zu verbüßenden Gefängnisaufenthalt von 150 Tagen konnte er durch Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 1500,- Euro abwenden und anschließend seine Reise fortsetzen. (fb)

