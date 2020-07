Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LANDKREIS EMMENDINGEN: Denzlingen: Rettung in letzter Sekunde

Ein sehr aufmerksamer Bahnbediensteter nahm aus einem vorbeifahrenden Güterzug heraus wahr, wie sich eine Person in offensichtlich suizidaler Absicht den Gleisen näherte. Unter glücklichen Umständen reichte es der Person nicht die Gleise vor dem Zug zu erreichen, so dass nichts geschah. Geistesgegenwärtig leitete der Bahnbedienstete sofort alle erforderlichen Verständigungsmaßnahmen ein und die Polizei konnte bereits wenige Minuten später den in einer psychischen Ausnahmesituation befindlichen Mann antreffen und vor Schlimmerem bewahren. Er befindet sich nun in medizinischer Betreuung. Die Aufmerksamkeit und das Verhalten des Bahnmitarbeiters bezeichnet die Polizei als hervorragend und hat dem Mann an den Gleisen sicherlich das Leben gerettet.

