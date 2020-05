Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 24-Jähriger hat Drogen in der Tasche

Kaiserslautern (ots)

Wegen seines auffälligen Verhaltens hat ein 24-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet in der Nacht zu Mittwoch die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Der junge Mann war den Beamten gegen 1 Uhr aufgefallen, als er sich an Geldausgabeautomaten in der Fackelstraße aufhielt. Er wurde daraufhin einer Personenkontrolle unterzogen, gab jedoch widersprüchliche Personalien an und behauptete, keinen Ausweis dabei zu haben.

Bei der Durchsuchung seiner Sachen wurden mehrere Tütchen mit weißem Pulver entdeckt. Nach Angaben des 24-Jährigen handelt es sich um Amphetamin.

Auf den Mann kommt nun sowohl eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz als auch eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen falscher Namensangabe zu. |cri

