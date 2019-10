Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer-Sachbeschädigung

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in dem Zeitraum vom 05.10.2019, 14.00 Uhr bis 06.10.2019, 14.30 Uhr die Scheibe eines Wintergartens an dem Einfamilienhaus in der Alsterweiler Hauptstraße 73 in Maikammer . Es entstand eine etwa 3 cm große kreisförmige Beschädigung mit einem kleinen Loch.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Rufnummer 06323/955-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben



Telefon: 06323-955-120

piedenkoben@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell