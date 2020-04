Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei stellt Tatverdächtigen nach Böschungsbrand

Ludwigslust (ots)

Nach einem Böschungsbrand in Ludwigslust hat die Polizei in der Nacht zum Montag einen Tatverdächtigen gestellt. Am Sonntag gegen 23:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zunächst zum Brand einer Hecke in der Wöbbeliner Straße gerufen. Kurz darauf entdeckte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei einen Mann am Ort des Geschehens, der zunächst flüchten wollte. Der Mann blieb dann nach mehrfacher Aufforderung der Polizei stehen und konnte vorläufig festgenommen werden. Dabei handelt es sich um einen 28-jährigen Albaner. Die Polizei stellte Beweismittel sicher und brachte den Tatverdächtigen anschließend zur Dienststelle. Unterdessen hat die Feuerwehr den Böschungsbrand gelöscht. Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung ermittelt.

