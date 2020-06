Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt - Pedelec-Fahrer stürzt bei Talfahrt

Als der 57 Jahre alte Fahrer eines Pedelec am Sonntag, 31.05.2020, ca. 12.20 Uhr, ein Seitental des Jostals talwärts befährt, und sich nach nachfolgenden Begleitern aus seiner Fahrradgruppe während der Fahrt umdreht, kommt er zu Fall. Er zieht sich dabei Verletzungen am Kopf und Handgelenk zu und wird durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand geringer Schaden in Höhe von ca. 50,- EUR.

