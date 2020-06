Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch - Holzdiebstahl

Freiburg (ots)

Dank des Hinweises zweier aufmerksamer Zeugen konnte der Diebstahl von Brennholz an der Grillstelle am Schönenberg geklärt werden. Die Zeugen beobachteten am Samstag, 30.05.2020, um 18.20 Uhr ein jüngeres Pärchen, wie es den an Grillstelle angelegten Holzvorrat in einen Pkw verlud und damit davon fuhr. Die 29- und 31 Jahre alten Beschuldigten gelangen wegen Diebstahls bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige

