Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Volltrunken Verkehrsunfall verursacht

Zweibrücken (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass ein 36-jähriger Ford-Transit-Fahrer aus dem Bereich Trier nach einer Unfallflucht im Baustellenbereich der A 8 bei Zweibrücken ermittelt werden konnte. Am 22.03.2020 gegen 21:00 Uhr war der Transit einem Verkehrsteilnehmer auf der A 8 in Richtung Saarland aufgefallen, weil er in Schlangenlinien über die Autobahn fuhr. Auf seiner Fahrt hatte der Transit eine Warnbake der Baustellenabsicherung in Höhe der Ausfahrt Zweibrücken-Mitte beschädigt (Schaden: 150 EUR). Nach der Kollision war er jedoch weitergefahren. Anhand des mitgeteilten TR-Kennzeichens gelang es Kräften der Polizeiinspektion Homburg, den besagten Ford-Transit in der Hauptstraße in Homburg-Einöd parkend aufzufinden. Neben dem Fahrzeug lag volltrunken der mutmaßliche Fahrer, ein 36-jähriger Mann. Die Polizeibeamten aus Homburg ließen dem Mann eine Blutprobe entnehmen und stellten seinen Führerschein zum Zwecke der Einziehung sicher. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht. | pizw

