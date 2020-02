Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zigarettenautomaten aufgebrochen

entwendet

Hückelhoven/Hückelhoven-Brachelen (ots)

In Hückelhoven an der Rheinstraße wurde ein Zigarettenautomat, der frei an einem Mast befestigt ist, aufgebrochen und die Geldkassette entwendet. Die Tatzeit lag zwischen Dienstag, 18. Februar, 00 Uhr und Mittwoch, 19. Februar, 11 Uhr. Am Dienstag, 18. Februar, zwischen 0.30 und 3 Uhr, wurde auf der Hauptstraße in Hückelhoven-Brachelen ein Zigarettenautomat entwendet, der neben einem Wohnhaus an einem Mast befestigt war. Zeugen beobachteten, wie mehrere unbekannte Personen daran hebelten und sich dann entfernten. Einer der Flüchtigen konnte vom Zeugen als männlich, sowie dunkel bekleidet und mit weißen Schuhen, beschrieben werden. Er sei dann in einen silbernen Pkw Mercedes mit Geilenkirchener Kennzeichen (GK-) eingestiegen und davongefahren. Die Übrigen seien in einen dunklen Pkw eingestiegen und geflüchtet. Alle Flüchtigen haben Kappen getragen, einer davon trug einen dichten Bart. Die Pkw entfernten sich in Richtung der Straße Alter Steinweg.

Zeugen, die Angaben zu einem der Vorfälle machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Hückelhoven in Verbindung zu setzen, Telefonnummer 02452 920 0.

