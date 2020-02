Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter gaben sich bei mehreren Anrufen als Polizisten aus

Geilenkirchen (ots)

Am Sonntagabend (16. Februar) riefen Unbekannte mehrere ältere Personen in Geilenkirchen an und gaben sich als Polizisten aus. Die Senioren handelten genau richtig. Sie durchschauten alle, dass es sich bei den Anrufern nicht um Polizisten handelte und gaben keine Daten oder Wertsachen heraus und beendeten das Gespräch.

Daher von unserer Seite nochmals eine Bitte an Personen, die angerufen werden:

- Werden Sie nach Geld gefragt? ⇨ Auflegen! - Werden Sie nach Wertsachen gefragt? ⇨ Auflegen! - Werden Sie zu Verschwiegenheit aufgefordert? ⇨ Auflegen! - Sollen Sie mit der 110 verbunden werden? ⇨ Auflegen! - Immer selber auflegen und selber die 110 wählen! - Die Polizei würde Sie niemals bitten, Wertsachen auszuhändigen! - Wenn Sie Opfer eines Telefonbetruges geworden sind, zeigen Sie die Straftat in jedem Fall an!

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell