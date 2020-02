Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter brachen Opferstock in Kapelle auf

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Dienstag (18. Februar) und Mittwoch (19. Februar) in eine Kapelle an der Schanz ein. Dort brachen sie das Schloss des Opferstockes auf und entwendeten das Bargeld.

