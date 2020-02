Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Rodgau: Ausweichmanöver mit Folgen; Seligenstadt: Unfall am Fußgängerüberweg; Langenselbold: Hakenkreuz an Rollladen gesprüht

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Einbruch in Baustellencontainer - Offenbach am Main

(th) Die Polizei in Offenbach sucht Zeugen eines Einbruchs, der sich zwischen Samstagmittag, 13 Uhr und Montagmorgen, 6.30 Uhr, in der Arthur-Zitscher-Straße ereignete. Der unbekannte Täter verschaffte sich Zutritt zu einem Baustellengelände und durchtrennte die Sicherungsmanschette eines Containers. Der Einbrecher stahl dort Werkzeuge unter anderem einen Akku-Bohrhammer oder einen Winkelschneider im Gesamtwert von circa 14.000 Euro und flüchtete. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098 1234.

2. Ausweichmanöver mit Folgen - Rodgau/Jügesheim

(mm) Eine Nissan-Fahrerin hat bei einem Ausweichmanöver zwei Personenwagen am rechten Fahrbahnrand beschädigt. Der Unfall ereignete sich am Sonntag, gegen 15 Uhr, in der Ludwigstraße. Die 49-jährige Jügesheimerin war die Ludwigstraße in Richtung Dudenhöfer Straße gefahren, als ihr ein Fahrzeug in Höhe der Hausnummer 59 entgegenkam und sie diesem ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Durch das Ausweichmanöver beschädigte die Qashqai-Fahrerin einen Nissan Europe und einen Renault Megane am rechten Straßenrand. Der entgegenkommende unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den geschätzten Schaden von 5.500 Euro zu kümmern. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit den Unfallfluchtermittlern, die unter der Telefonnummer 06183 91155-0 zu erreichen sind, in Verbindung zu setzen.

3. Unfallflucht in der Borsigstraße - Rodgau/Nieder-Roden

(mm) Die Polizei in Heusenstamm ermittelt nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag, gegen 16.45 Uhr, in der Borsigstraße ereignete. Ein unbekannter Autofahrer, der mit einem silbernen Audi mit OF-Kennzeichen unterwegs war, hatte in Höhe der Hausnummer 3 einen am Fahrbahnrand abgestellten Volkswagen touchiert. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden und fuhr weiter. An dem Passat wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Zeugenhinweise werden auf der Rufnummer 06104 6908-0 entgegengenommen.

4. Unfall am Fußgängerüberweg - Seligenstadt

(mm) Eine Autofahrerin hat am Montag, zwischen 7 und 8 Uhr, einen 8-jährigen Jungen, der mit einem Tretroller den Fußgängerüberweg in der Kettelerstraße, Höhe der Hausnummer 45, querte, touchiert. An dem Roller entstand ein Schaden von etwa 40 Euro. Die Pkw-Fahrerin, die ein rotes Tuch, welches ihre Haare verdeckte, trug, stieg anschließend aus ihrem Wagen und entschuldigte sich bei dem Bub. Allerdings hinterließ sie nicht ihre Personalien. Die unbekannte Autofahrerin und Zeugen werden nun gebeten, sich bei der Polizei in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Hakenkreuz an Rollladen gesprüht - Langenselbold

(as) Unbekannte haben in der Zeit von Sonntag, 12 Uhr bis Montag, 14 Uhr, ein Hakenkreuz an ein Mehrfamilienhaus in der Birkenstraße gesprüht. Die Schmiererei entdeckte die Geschädigte gegen Mittag am Rollladen der Terrassentür. Die Kripo hat nun die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Wer sah die Einbrecher? - Gelnhausen/Hailer

(as) Die Polizei sucht nach Einbrechern, die in der Zeit zwischen Samstag, 12 Uhr bis Montag, 6 Uhr, versucht haben, ein Fenster einer Produktionshalle in der Straße "Im Steinigen Graben" aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, schlugen die Täter die Scheibe ein. Auch Bauwagen, die sich vor dem Gebäude befanden, wurden aufgebrochen. Aus bislang ungekannten Gründen betraten die Einbrecher das Gebäude nicht. Auch aus den Bauwagen wurde nichts entwendet. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06051 827-0 entgegen.

Offenbach, 18.02.2020, Pressestelle, Michael Malkmus

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806

Alexander Schlüter (as) - 1218 oder 0162 / 201 3290

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell