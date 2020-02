Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, den 18.02.2020

Offenbach (ots)

Ehefrau nach Streit tödlich verletzt - Bad Soden-Salmünster

Hinweis: Für O-Töne steht Ihnen ab 14 Uhr der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Hanau, Herr Oberstaatsanwalt Dominik Mies, zur Verfügung. Er ist unter der Rufnummer 06181 297-385 zu erreichen.

(neu) Bei einem Familienstreit ist am frühen Dienstagmorgen in Bad Soden-Salmünster eine 38 Jahre alte Frau tödlich verletzt worden. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um ihren 42 Jahre alten Ehemann, der zunächst geflüchtet war. Er stellte sich allerdings gegen 6.40 Uhr auf einer Polizeiwache in Aschaffenburg.

Nachbarn hatten um kurz nach 5 Uhr die Rettungskräfte alarmiert, weil es in der Wohnung des Paares in der Straße "Im Hopfengarten" offensichtlich zu einem lautstarken Streit gekommen war. Beim Eintreffen fanden die Helfer die Frau bereits leblos in der Küche mit einer Stichverletzung vor; jede ärztliche Hilfe kam für sie zu spät.

In der Wohnung befanden sich noch die beiden 13 und 15 Jahre alten Kinder des Ehepaares, welche den Streit der Eltern wohl mitbekommen haben. Die beiden werden nun von Kriseninterventionskräften betreut.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch völlig unklar. Die Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei Gelnhausen haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

Offenbach, 18.02.2020, Pressestelle, Rudi Neu

