Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau: Fahrradfahrer mehrfach gestürzt

Landau (ots)

Zu einem in der Schneiderstraße gestürzten Fahrradfahrer war die Polizei am Dienstagabend gerufen worden. Der 48- jährige Radfahrer war eigenen Angaben zufolge zuvor bereits zweimal im Horstring von seinem Fahrrad gefallen. Die Ursache der unfallträchtigen Fahrt war schnell gefunden, ein Atemalkoholtest ergab bei dem Radfahrer einen Wert von 2,59Promille. Durch den Sturz zog der Radfahrer sich leichte Verletzungen zu und musste zur Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

