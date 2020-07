Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geschwindigkeitskontrollen im Bereich des "Freizeitpark Sottrum"

Hildesheim (ots)

Holle/ Sottrum (web) - Am heutigen Sonntag wurde von Beamten des PK Bad Salzdetfurth in Holle/Sottrum, in Höhe des dortigen Freizeitparks, für rund zwei Stunden die Geschwindigkeit mittels Laserpistole überwacht. Insgesamt wurden in dieser kurzen Zeit 14 Verstöße geahndet. Dabei handelte es sich um 10 PKW und 4 Motorräder. 9 Verkehrsteilnehmer wurden dabei gebührenpflichtig verwarnt (25 oder 35 Euro). 3 weitere Verkehrsteilnehmer sehen sich nun einem Bußgeldverfahren gegenüber (2 x 80 Euro und einen Punkt in Flensburg). Trauriger Spitzenreiter war ein Kradfahrer, welcher innerorts mit 104 km/h vorwerfbar gemessen wurde. Den Mann aus dem Stadtgebiet Bad Salzdetfurth erwartet ein Bußgeld in Höhe von 280 Euro, 2 Punkten in Flensburg und ein Fahrverbot von zwei Monaten.

