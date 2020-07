Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt- Diebstahl einer Tierfalle

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (al) Eine ortsansässige Tierärztin hat zur Rettung von streunenden, verletzten, kranken Katzen im Bereich des Bürgerparks eine Tierfalle ausgelegt, um die gefangenen Katzen medizinisch versorgen zu können. In der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 19:30 Uhr und 07:00 Uhr hat ein unbekannter Täter die im Gebüsch aufgestellte Falle entwendet. Ggf. ist die Falle auch von einem um die Tiere besorgten Bürger in falscher Annahme entfernt worden. In jedem Fall erbittet sich die Polizei Sarstedt Hinweise auf die Tat unter 05066-9850.

