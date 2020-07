Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Einbruchsversuch in Discounter

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (jb) Unbekannte versuchten zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in einen Lebensmitteldiscounter in der Gutenbergstraße einzubrechen. Die Täter versuchten ein Bürofenster mit einem unbekannten Gegenstand einzuschlagen. Dies misslang jedoch. Die Täter konnten nicht in das Geschäft eindringen und flüchteten unerkannt. Personen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten die Polizei Sarstedt zu kontaktieren, Tel. 05066/9850.

