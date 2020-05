Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt: Widerstand gegen Polizeibeamte - Gewahrsam

Freiburg (ots)

Stark betrunken hielt sich am Montag, 25.05.2020, gegen 19.30 Uhr, ein 53 Jahre alter Mann bei den Schrebergärten in Höhe eines Drogeriemarktes in der Kraftwerkstraße auf. Mehrere Male lief er auf die Bahnschienen und stürzte dabei auch, berichteten Zeugen. Vor Ort konnte der Mann auf einer Bank sitzend angetroffen werden. Da er so stark betrunken war, konnten die Beamten ihn nicht sich selbst überlassen und wollten ihn mitnehmen. Dagegen wehrte sich der 53-jährige mit seiner ganzen Körperkraft und beleidigte die Beamten mit verschiedenen Schimpfwörtern. Er wurde in Gewahrsam genommen und konnte seinen Rausch in der Zelle ausschlafen.

