Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Klingenmünster (ots)

Am Mittwoch, 26.08.2020, in der Zeit von 17.00 bis 19.00 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer einen gelben Mercedes-Benz, welcher in Klingenmünster auf dem Parkplatz der Klingbachhalle abgestellt war. Anschließend verließ er die Unfallörtlichkeit ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel 06343-93340 oder per Email an pibadbergzabern@polizei.rlp.de

