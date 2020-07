Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 47-Jährige leistet Widerstand: Polizist verletzt

Plochingen (ots)

Eine 47 Jahre alte Frau hat am gestrigen Donnerstagmorgen (15.07.2020) gegen 06:18 Uhr am Bahnhof Plochingen infolge einer vorausgegangenen Leistungserschleichung Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen geleistet und die Beamten angegriffen. Die italienische Staatsangehörige wurde offenbar zunächst vom Zugbegleiter eines Regionalzuges in Richtung Stuttgart ohne gültigen Fahrschein angetroffen. Beim Eintreffen einer vom Bahnmitarbeiter alarmierten Streife der Landespolizei verhielt sich die 47-Jährige sofort aggressiv und schrie umher, weshalb sie von den Polizeibeamten auf dem Bahnsteig gefesselt und anschließend einer Streife der Bundespolizei übergeben wurde. Aufgrund der andauernden Aggressionen wurde die bereits polizeibekannte Frau in polizeilichen Gewahrsam genommen und zum Bundespolizeirevier verbracht. Während der Fahrt versuchte die Frau vom Sitzplatz aufzustehen und die Polizisten körperlich anzugreifen. Unter ständigen Widerstandshandlungen konnte die 47-Jährige schließlich von mehreren Einsatzkräften im Dienstfahrzeug fixiert werden. Während der Maßnahmen zog sich ein eingesetzter Bundespolizist eine Verletzung am Unterarm zu, die sich bei einer späteren ärztlichen Untersuchung als Unterarmfraktur herausstellte. Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Tatverdächtige in eine Spezialklinik verbracht. Während der Verbringung beleidigte sie unentwegt die Beamten und trat einem davon gegen das Schienbein. Dieser blieb vom Tritt jedoch unverletzt. Die Bundespolizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Yannick Dotzek

Telefon: 0711/55049-107

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell