Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Illegale Spielhalle aufgedeckt +++ Spielautomaten beschlagnahmt

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Delmenhorst deckten am Sonntag, den 05. April 2020, eine nicht angemeldete Spielhalle auf, die in der Koppelstraße in Delmenhorst betrieben wurde. Es wurden mehrere Personen in der Spielhalle angetroffen und mehrere Spielautomaten beschlagnahmt.

Durch einen anonymen Hinweis erlangten Beamte der Polizei Delmenhorst gegen 16:30 Uhr Kenntnis von einer illegal betriebenen Spielothek in der Koppelstraße in Delmenhorst.

Aufgrund des Anfangsverdachts des Betreibens einer illegalen Spielhalle ordnete das Amtsgericht Oldenburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg die Durchsuchung der Räumlichkeiten an.

Im Inneren des Gebäudes entdeckten die Beamten mehrere Spielautomaten und fanden erst kürzlich benutzte Gläser und Zigaretten auf. Dies erweckte den Anschein, dass sich noch Personen in den Räumlichkeiten aufhalten. Im Verlaufe der Durchsuchungsmaßnahmen wurden mehrere Personen festgestellt, die sich in einem Raum hinter einer Tür versteckt hielten.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sprachen die Beamten gegen die Personen einen Platzverweis aus.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete das Amtsgericht Oldenburg die Beschlagnahme der elf Spielautomaten an. Gegen die Personen wurden Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen in der Sache dauern derzeit noch an.

