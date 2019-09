Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Polizeibeamter bei Widerstand leicht verletzt

Haren (ots)

Am Montagmittag ist es an der Margeritenstraße zu einem Polizeieinsatz gekommen. Ein Beamter wurde dabei leicht verletzt. Gegen kurz nach 14 Uhr wurde eine Streifenbesatzung zu Streitigkeiten im Bereich eines dortigen Mehrfamilienhauses geschickt. Eine 24-jährige Frau aus Polen weigerte sich dort, eine Wohnung zu verlassen. Als die Beamten den zuvor angekündigten Platzverweis durchsetzen wollten, schlug und trat die Frau nach diesen. Ein Tritt traf das Knie eines der Polizisten. Er trug leichte Verletzungen davon, konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Die Frau wurde in Handschellen zur Dienststelle gefahren. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Sie wird sich darüber hinaus wegen Widerstandes gegen Polizeibeamte und Körperverletzung verantworten müssen.

