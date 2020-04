Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer in Großenkneten

OT Sage

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 06.04.2020, kam es gegen 11:50 Uhr auf der Sager Straße in Höhe Krumlander Straße zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Lkw und eines Krads. Zur Unfallzeit befuhr ein 24-jähriger Fahrzeugführer aus Wilhelmshaven mit einem Lkw die Sager Straße aus Wardenburg kommend in Richtung Sage. Ein 58-jähriger Wildeshauser fuhr mit seinem Krad hinter dem Lkw. In Höhe Krumlander Straße beabsichtigte der Fahrzeugführer des Lkw nach links in die Krumlander Straße abzubiegen. Trotz eingeschaltetem Blinker bemerkte der 58-jährige Wildeshauser das Abbiegen des Lkw zu spät. Der Wildeshauser setzte mit seinem Krad zum Überholen des Lkw an, wodurch es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Der 58-jährige Wildeshauser stürzte infolge des Zusammenstoßes. Er zog sich schwere Verletzungen zu. Zur Betreuung des schwerverletzten Kradfahrers wurde eine Notarzt- sowie eine Rettungswagenbesatzung eingesetzt. Der Wildeshauser wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

