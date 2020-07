Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: +++ Drogenfund bei Verkehrskontrolle ++ Vandalismus an Pkw +++

Rotenburg (ots)

++ Drogenfund bei Verkehrskontrolle ++

Rotenburg. Am Freitagabend unterzog eine Streife der Rotenburger Wache in der Verdener Straße in Rotenburg einen Pkw aus dem Kreis Stade einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Im Pkw wurden drei junge Männer aus dem Raum Buxtehude festgestellt, beim 19-jährigen Fahrer ergab sich der Verdacht auf Betäubungsmitteleinfluss welcher durch weitere Tests erhärtet werden konnte. Eine anschließende Durchsuchung des Pkw führte zum Auffinden von mehr als 100 Gramm Marihuana, Konsumutensilien sowie eines Schlagringes und eines Baseballschlägers. Die Beamten stellten die Betäubungsmittel und die Schlagwerkzeuge sicher, die drei jungen Männer müssen sich neben des Fahrens unter Einfluß von Betäubungsmitteln nun auch wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. (Lichtbild in Bildmappe)

++ Vandalismus an Pkw ++

Visselhövede. In der Freitagnacht kam es in der Gartenstraße in Visselhövede zu Vandalismus an einem schwarzen BMW aus dem Heidekreis. Die Nutzerin des BMW musste am Samstagmorgen einen zerstochenen Reifen und erhebliche Lackschäden an ihrem Fahrzeug feststellen. Zeugenhinweise sind an die Polizeistation Visselhövede unter der Rufnummer 04262-959080 erbeten.

