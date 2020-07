Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Brand in Restaurant ++

Rotenburg (ots)

Brand in Restaurant

Gnarrenburg. In der Nacht zum Donnerstag ist in einem Restaurant an der Hindenburgstraße ein Brand ausgebrochen. Bewohner des Wohn- und Geschäftshauses wurden gegen 02.30 Uhr von Geräuschen aus dem Kellergeschoss darauf aufmerksam und verständigten Feuerwehr und Polizei. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass Inventar in dem syrisch geführten Lokal in Flammen stand. Nach ersten Erkenntnissen schließen die Ermittler eine Brandstiftung nicht aus. Aufgrund von Schmierereien an dem Gebäude könnte es sich um eine politisch motivierte Tat handeln. Aus diesem Grund hat das Fachkommissariat für Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Zur Höhe des Schadens kann noch nichts gesagt werden. Menschen wurden nicht verletzt.

