Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pkw-Brand auf A8

Zweibrücken (ots)

Am 08.05.2020 gegen 11:00 Uhr wurde hiesige Dienststelle über einen brennenden PKW auf der A8 bei Zweibrücken, AS Ixheim in Fahrtrichtung NK in Kenntnis gesetzt. Die Autobahn musste kurzzeitig für die Löscharbeiten vollständig gesperrt werden, was zu einem größeren Rückstau führte. Das Fahrzeug brannte fast vollständig aus. Neben dem Fahrzeug wurde auch die Fahrbahn beschädigt, was zu einem Gesamtschaden von etwa 55.000 Euro führt. Ursächlich für den Brand dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. |pizw

