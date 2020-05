Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrzeugführer übersieht querenden Fußgänger

Pirmasens (ots)

Am Freitag Morgen gegen 10:10 Uhr ereignet sich in der Pettenkoferstraße ein Unfall, bei dem ein Fußgänger leicht verletzt wurde. An der Einfahrt zum Krankenhaus in der Kurve übersah ein 84-jähriger Fahrzeugführer den 27-jährigen Fußgänger, welcher gerade die Fahrbahn überquerte. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fußgänger leicht verletzt und musste anschließend zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell