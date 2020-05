POL-PDPS: Dieseldiebstahl

Polizeidirektion Pirmasens

Am 4.5.2020, gegen 08.00 Uhr, wurde festgestellt, dass aus einer Sattelzugmaschine 500 Liter Diesel entwendet worden waren. An einer weiteren Sattelzugmasche wurde versucht den Tankdeckel aufzubrechen, was aber misslang. Schadenshöhe ca. 1000 Euro. Die Fahrzeuge waren in der Berliner Allee abgestellt. Verdächtige Wahrnehmungen bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw

