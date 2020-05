Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheit im Verkehr

Zweibrücken (ots)

Am 08.05.2020 gegen 00:55 Uhr wurde ein 31jähriger Fahrzeugführer in der Johann-Schwebel-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde Atemalkohol wahrgenommen und ein Alkotest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,29 mg/l, was einer Menge von etwa 0,58 Promille entspricht. Gegen den Fahrer wurde eine Ordnungswidrigkeitsanzeige gefertigt, welche mit einer Geldbuße von mind. 500 Euro und einem Fahrverbot von einem Monat behaftet ist. |pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens

Polizeiinspektion Zweibrücken

PHK Prechtl

Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell