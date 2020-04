Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 26.04.2020 - 19-Jähriger bedroht Passanten

Vöhringen, Lkrs. Rottweil (ots)

Am heutigen Nachmittag gegen 14.00 Uhr bedrohte ein 19-jähriger Mann mit einem Messer mehrere Passanten auf dem Autohof Vöhringen und flüchtete bei Erkennen der ersten alarmierten Polizeistreife. Nach einer Verfolgung durch den nordöstlichen Ortsteil von Vöhringen, kam es gegen 15.00 Uhr im Amselweg zu einem Schusswaffengebrauch durch Polizeibeamte, bei dem der Mann schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen war es zu einer Bedrohungssituation für die Polizisten gekommen, weshalb diese die Schusswaffe einsetzten. Nach sofortigen Erste-Hilfe-Maßnahmen durch die Beamten und notärztlichen Weiterbehandlung wurde der 19-Jährige vom Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Ermittlungen zum genauen Geschehensablauf durch die Staatsanwaltschaft Rottweil und die Kriminalpolizei Rottweil dauern an.

