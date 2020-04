Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Pedelecfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Dornhan (ots)

Eine 37-jährige Frau befuhr mit ihrem Pedelec die L 412 von Weiden in Richtung Sulz. Beim Überfahren eines Steins verlor sie die Kontrolle über das Rad und stürzte. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Klinik geflogen. Am Fahrrad entstand nur geringer Sachschaden.

