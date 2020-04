Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Verkehrsunfallflucht

Zeugenaufruf

Volkertshausen (ots)

Ein 18-jähriger Mann fiel Zeugen am Samstag gegen 10.00 Uhr erstmalig auf, als er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der L 189 von Friedingen in Richtung Volkertshausen unterwegs war. Kurze Zeit später driftete der Fahrzeuglenker mehrmals durch den Kreisverkehr auf Höhe des Edeka-Marktes. Aufgrund seiner unzureichenden Fahrkünste kam er von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Audi A4 Avant gegen ein Verkehrszeichen, welches auf der Mittelinsel aufgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, flüchtete der Fahrer von der Unfallstelle in Richtung Friedhof. Nach dem Unfallgeschehen im Kreisverkehr wurden mehrere entgegenkommende Verkehrsteilnehmer massiv gefährdet. Diese, wie auch weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Singen, Tel.: 07731/8880, in Verbindung zu setzen.

