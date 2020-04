Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Kleinkind prallt mit Fahrrad gegen Pkw

Stockach (ots)

Am Samstag gegen 15.00 Uhr befuhr ein 4-jähriges Mädchen mit seinem Fahrrad in Begleitung ihres Vaters die Untere Wannestraße in Richtung Linzgaustraße. Aufgrund des starken Gefälles verlor sie die Kontrolle über das Rad und prallte im Kreuzungsbereich gegen einen vorfahrtsberechtigten Pkw. Das Kind erlitt hierbei einen Schlüsselbeinbruch und diverse Prellungen im Gesicht. Es wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Klinik verbracht.

