Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Tuttlingen

Konstanz (ots)

Aldingen

Vorfahrtsverletzung, Unfall mit hohem Sachschaden

50.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am 24.04.2020 um 10.45 Uhr im Kreisverkehr Trossinger- / Brunnenstraße ereignet hat. Der 78-jährige Fahrer eines Seat übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr den Mercedes AMG eines 65-Jährigen, so dass es zur Kollision kam. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Flächenbrand

Glücklicherweise nur geringer Sachschaden entstand am gestrigen Freitag gegen 17.30 Uhr bei einem Flächenbrand im Aldinger Gemeindewald. Das Feuer brach aus bislang unbekannter Ursache aus und entzündete etwa 1000 qm Fläche. Durch das beherzte Eingreifen der Feuerwehren aus Aldingen, Aixheim und Spaichingen konnte der Brand gelöscht werden, bevor er auf umstehende Bäume übergriff. Der entstandene Sachschaden dürfte nach Schätzungen des zuständigen Försters im niederen dreistelligen Bereich liegen. Das Polizeirevier Spaichingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

