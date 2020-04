Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Nötigung im Straßenverkehr - Zeugenaufruf (23.04.2020)

Singen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Nötigung im Straßenverkehr, die am Donnerstag gegen 16.00 Uhr in der Rielasinger Straße begangen wurde. Ein Lenker eines weißen, geschlossenen Lieferwagens, älteren Models habe nach Angaben einer Zeugin ihr zunächst die Vorfahrt genommen und sie kurze Zeit später zusätzlich gefährlich überholt. Anschließend sei der Fahrer des Transporters rücksichtslos stadtauswärts gefahren und habe hierbei mehrere Fahrzeuge, auch an unübersichtlichen Stellen, überholt. Personen, die einen oder mehrere Überholvorgänge beobachtet haben, oder gar von dem Fahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell