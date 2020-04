Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna, Massener Straße - räuberischer Diebstahl, zwei Täter gestellt

Unna (ots)

Am Freitag, den 03.04.2020, gegen 16:50 Uhr kam es in einem Lebensmittelgeschäft an der Massener Straße in Unna zu einem räuberischen Diebstahl. Zwei männliche Täter im Alter von 20 und 23 Jahren "bedienten" sich im Lebensmittelladen ohne an der Kasse zu zahlen. Als sie den Kassenbereich passierten und der Alarm ertönte gingen sie weiter Richtung Ausgang. Hier wurde sie von einem Verantwortlichen des Geschäftes angesprochen. Im Verlauf des Gesprächs kam es zu einer Rangelei in dem die gestohlenen Gegenstände gesichert wurden und die beiden Tatverdächtigen die Örtlichkeiten verliessen. Im Rahmen einer eingeleiteten Tatortbereichsfahndung wurden die Täter im Bereich der Mühlenstraße gestellt und festgenommen. Bei den entwendeten Gegenständen handelte es ich um Gebrauchs-/ Nahrungs-/ Genussmittel, sowie diverse Spirituosen. Die Ermittlungen dauern. / CP

