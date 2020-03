Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: 8jähriges Mädchen angefahren

Pirmasens (ots)

Am Montag, gegen 08:00 Uhr, befuhr eine 35jährige Golffahrerin die Kirchbergstraße in Richtung Adlerstraße. Ein 8jähriges Mädchen überquerte zu Fuß die Kirchbergstraße, schaute dabei aber nur einseitig in Richtung Adlerstraße, weshalb sie den herannahenden Golf nicht wahrnahm. Es kam zum Zusammenstoß. Das Mädchen wurde mit Schmerzen in das Krankenhaus verbracht. Am Golf entstand kein Sachschaden. pips

