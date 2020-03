Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schlägerei zwischen zwei Paaren nach Gaststättenbesuch

Pirmasens (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gerieten zwei Paare, alle Beteiligten um die 30 Jahre alt, beim Verlassen einer Gaststätte in der Bitscher Straße aus nicht mehr nachvollziehbaren Gründen in Streit. Unter anderem wurde mit einer Flasche geschlagen und an den Haaren gezogen. Ein Mann und eine Frau wurden dabei verletzt. Beide Parteien trafen sich gegen 04:00 Uhr morgens im Krankenhaus wieder, wo die Auseinanderset-zung lautstark verbal fortgesetzt wurde, so dass die Polizei hinzugezogen werden musste. Die Parteien wurden getrennt und entsprechende Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzungen wurden aufgenommen. Zwei Beteiligte wiesen Atemalkoholwerte jenseits der 1 Promillegrenze auf. pips

