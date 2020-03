Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Ringstraße

Pirmasens (ots)

Der geschädigte 30-jährige Mann stellte am Samstag, den 07.03.2020 im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 16:45 Uhr seinen grauen VW Golf in Höhe des Anwesens Ringstraße Nr. 13 in Pirmasens ordnungsgemäß am Fahrbahnrand ab. Der bislang unbekannte Täter hat in diesem Zeitraum die vordere Stoßstange beschädigt und floh von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 200EUR. Auf Grund des Schadenbildes könnte der Unfall mit einem Fahrrad oder ähnlichem verursacht worden sein.

Die Polizeiinspektion Pirmasens (Tel. 06331/520-0 bzw. pipirmasens@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. |pips

