Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Zweibrücken (ots)

Am 06.03.2020 kam es in der Schwalbenstraße zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug. Die Geschädigte stellte ihren weißen BMW M1 am 03.03.2020 gegen 16:00 Uhr auf einem Schotterparkplatz ab. Am 07.03.2020 um 12:30 Uhr bemerkte die Fahrzeughalterin, dass der linke Kotflügel beschädigt wurde. Durch Kratzer und Beulen im Kotflügel entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3000 EUR. Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor. | pizw

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat.

