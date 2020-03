Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Einfamilienhaus

Nünschweiler (ots)

Am Samstag drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Ortskern von Nünschweiler ein. Die Tat muss sich zwischen 15:00 Uhr und 22:00 Uhr ereignet haben. Der oder die Täter gelangten durch eine Kellertür in das Gebäude, die sie gewaltsam einschlugen. Erbeuten konnten die Diebe Schmuck und Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe. Auch verursachten sie einen enormen Sachschaden an beziehungsweise in dem Haus. Die Polizei sucht Zeugen, die eventuell Hinweise auf den oder die Täter geben können. Wer also etwas Verdächtiges wahrgenommen hat, soll dies umgehend der Polizei in Waldfischbach-Burgalben oder Pirmasens mitteilen. /piwfb

