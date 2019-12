Polizei Paderborn

POL-PB: Weiterhin Anrufe durch falsche Polizisten

Kreis Paderborn (ots)

(mh) Auch in dieser Woche verzeichnet die Kreispolizeibehörde Paderborn weiterhin Anrufe von so genannten falschen Polizisten. Diese erstrecken sich über das Paderborner Stadtgebiet sowie vereinzelt über Bad Lippspringe und Altenbeken. Auffällig ist, dass speziell Personen mit dem Vornamen Ulrich die betrügerischen Anrufe erhielten. Bislang ist kein Fall bekannt geworden, bei dem die Betrüger Beute machen konnten.

Die Methode der Anrufe bleibt gleich. Sie erfolgen meist im Zeitraum zwischen 20.00 Uhr und Mitternacht mit unterdrückter Nummer. Der Anrufer spielt vor, Polizist zu sein und erzählt, dass in der Nachbarschaft Einbrecher festgenommen worden seien. Dabei habe man einen Zettel mit der Adresse des Angerufenen gefunden. Dementsprechend sollten insbesondere Bargeld und weitere Wertgegenstände gesichert und an die Polizei übergeben werden. Dafür solle man sich an einem verabredeten Ort treffen. Die Absprachen erfolgen zumeist über mehrere Telefonate hinweg und werden oftmals von verschiedenen Personen geführt.

Die echte Polizei warnt ausdrücklich davor, auf die Masche der falschen Polizisten einzugehen. Die Telefonate sollten sofort beendet und über den Notruf 110 die echte Polizei informiert werden. Diese weist nochmals darauf hin, dass die echte Polizei niemals anruft, um nach Vermögen zu fragen.

