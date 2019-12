Polizei Paderborn

POL-PB: Nach Unfallflucht sucht die Polizei einen Radfahrer

Paderborn (ots)

(mh) Nach einer Verkehrsunfallflucht auf dem Radweg an der Marienloher Straße in Paderborn am Donnerstagmorgen, sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 53-jähriger Radfahrer war gegen 07.50 Uhr in Richtung An der Talle unterwegs. An der Fußgängerampel über die Mastbruchstraße kam ihm ein weiterer Fahrradfahrer entgegen. Der unbekannte Mann rempelte den 53-Jährigen an, so dass dieser in ein Feld stürzte. Auch der zweite Radfahrer kam zu Fall. Er stand auf, beschimpfte und bedrohte den im Feld liegenden Mann und flüchtete im Anschluss vom Unfallort. Dabei vergaß er sein Vorderlicht, welches bei dem Sturz abgefallen war.

Der unbekannte Radfahrer wird als etwa 20 bis 25 Jahre alt und schlank beschrieben. Er sprach akzentfreies Deutsch, hatte braunes, leicht gelocktes Haar, keinen Bart und vermutlich braune Augen. Er trug beim Unfall eine dunkle Hose, eine dunkle Jacke und keinen Helm. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich über die Telefonnummer 05251/3060 zu melden.

