POL-PDPS: Schlange im Treppenhaus

Am Sonntagabend, gegen 22:00 Uhr, meldete ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Winzler Straße telefonisch, dass im Treppenhaus eine circa 30 cm lange Schlange herumkriechen würde. Auf Bitte der Polizei wurde ein Foto gefertigt, dass an einen Sachverständigen weiterleitet wurde. Anhand des Fotos konnte festgestellt werden, dass es sich nicht um eine einheimische Schlange handelt. Ein beherzter Polizeibeamter fing die laut Bericht "aggressive" Schlange unter Zuhilfenahme eines Besenstiels und eines Eimers ein. Die Schlange wurde an den Sachverständigen übergeben, der sie als eine ungiftige texanische Erdnatter, die bis zu 2 Meter lang werden kann, identifizierte. Eine Befragung der Anwohner lieferte keine Hinweise auf die Herkunft. pips

