Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Hamm-Westen (ots)

Im Kreuzungsbereich Radbodstraße / Dortmunder Straße kam es am Freitag, 28. Februar, gegen 14.05 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Ein 43-jähriger VW-Fahrer befuhr die Radbodstraße in Richtung Kamener Straße. Ein 24-Jähriger, aus Dortmund stammende VW-Fahrer, befuhr die Dortmunder Straße in Fahrtrichtung Westen. In Höhe des Kreuzungsbereiches stießen beide Fahrzeuge zusammen. Dabei wurde der Dortmunder und seine 18-jährige Beifahrerin verletzt. Sie wurden mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. (be)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell