Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte, Am Sauerfeld - Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Schwerte (ots)

Am Samstag, den 04.04.2020 gegen 03:10 Uhr gelangten unbekannte Täter über ein kleines Badezimmerfenster ins Innere eines Einfamilienhauses in Schwerte. Die 75 jährige Bewohnerin des Hauses schlief im Obergeschoss. Sie wurde durch Geräusche im Erdgeschoss des Haus geweckt. Nachdem sie einen Lichtschein im Erdgeschoss des Hauses wahrgenommen hatte, setzte sie einen Notruf ab. Der/die Täter entkamen durch das Fenster und erbeuteten eine dreistellige Summe an Bargeld. Eine Fahndung im Nahbereich verlief ergebnislos. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304-921-3320 oder die Polizei Unna unter der Rufnummer 02303-921-0 entgegen. /CP

