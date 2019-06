Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: In Vereinsheim eingebrochen

Heinsberg-Straeten (ots)

Indem sie das Schloss beschädigten, brachen Unbekannte in ein Vereinsheim an der Römerstraße ein. Sie entwendeten ein Laptop sowie mehrere Kästen mit alkoholischen Getränken und Süßigkeiten. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Mittwoch, 12. Juni.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell